مفوضية العون الإنساني توزّع دعماً للأطفال وتستهدف أكثر من 40 ألف مستفيد ضمن برنامج “فرحة العيد”

وزّعت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان دعماً شمل ملابس وأحذية للأطفال، مستهدفةً أكثر من 40 ألف مستفيد، وذلك ضمن برنامج “فرحة العيد” الذي يشمل الأطفال في المستشفيات، إلى جانب الأسر المتعففة والنازحة والمتأثرة بالحرب.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الجمعة مدير شرطة الولاية اللواء شرطة د. عبد الله عبد الرحمن، برفقة مفوض العون الإنساني المكلف الأستاذ محمد الفاتح عمر وعدد من إدارات المفوضية، إلى إدارة حماية الأسرة والطفل ومستشفى الأبيض التخصصي للأطفال الكويتي بمدينة الأبيض، حيث قدّم الوفد التهاني للأطفال وذويهم والعاملين .

وأكد مدير شرطة الولاية أن هذه المبادرة تجسد روح المسؤولية المجتمعية، وتعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لمؤسسات حماية الأسرة والطفل، مشيراً إلى أن هذه الفئات، خاصة الأطفال الموجودين تحت الرعاية أو في ظروف خاصة، تحتاج إلى معاملة استثنائية ورعاية متكاملة، لافتاً إلى أن هناك قوانين وُضعت خصيصاً لحمايتهم وضمان حقوقهم، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لدعمهم والوقوف إلى جانبهم.

من جانبه أشار ممثل مفوضية العون الإنساني بالولاية الاستاذ محمد موسى إلى أن المفوضية حرصت على أن تشمل البرامج الأطفال الموجودين بحماية الأسرة والطفل، وكذلك الأطفال بالمستشفيات، تأكيداً على أهمية الوصول إلى كل الفئات التي تحتاج إلى الدعم، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تعزز القيم الإنسانية والاجتماعية.