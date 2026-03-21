والي كسلا : الوطن احوج مايكون لطاقات ابنائه من الشباب

دعا والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق نزلاء سجن كسلا خاصة الشباب لاستقلال فترة وجودهم في السجن واستقلال الاوقات في الطاعات والتقرب الى الله مشيرا إلى ان السودان يمر بلحظة ومنعطف خطير وظروف استثنائية احوج مايكو فيها لابنائه خاصة الشباب.

جاء ذلك لدى تدشينه بسجن كسلا برنامج معايدة عيد الفطر المبارك لامانة ديوان الزكاة لمرضي المستشفيات ونزلاء السجون بتشريف من نائب الوالي ومدير شرطة الولاية وقيادات الزكاة بالولاية.

وقال الوالي لدى مخاطبته نزلاء السجن اننا اتينا نشارككم الايام المباركة ونهنئكم بالعيد ومواساتكم. واضاف ان الجدران والحراسات لاتحول دون المشاركة في هذه المناسبات والتهنئة بابلغ العبارات والتبريكات بانقضاء رمضان وحلول العيد السعيد.

واعرب عن تمنياته للنزلاء ان تكون فترة السجن محطة انطلاق لبناء مستقبل مشرق ومزدهر لهم ولاسرهم والمجتمع. وزاد انكم لستم الأسوأ في الحياة او المجتمع ولكن هنالك ظروف قضت بان تكونوا بين الجدران.

وقدم شكره لديوان الزكاة الذي درج على تنفيذ البرنامج سنويا كنوع من الفرح والمشاركة مع النزلاء.

من جانبه اوضح امين الزكاة ولاية كسلا حامد احمد حامد ان الديوان درج سنويا علي تقديم المعايدة بمشاركة والي الولاية رئيس مجلس امناء الزكاة مشيرا إلى ان السجون لم تعد مكانا للعقوبة وانما فرصة للاصلاح مؤكدا في ذات الوقت اهتمام الديوان بالشباب باعتبارهم جيل المستقبل ولبنة لبناء الوطن .