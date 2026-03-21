بنك الخرطوم يفعّل أول خدمة تحويلات مصرفية USSD دون إنترنت عبر تطبيق بنكك

كشف بنك الخرطوم بدء تشغيل خدمة التحويلات المصرفية عبر تقنية USSD، ليصبح أول مصرف في السودان يتيح لعملائه تنفيذ معاملاتهم المالية من أي هاتف محمول دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وفق بيان صادر عن البنك.

وقال البنك إن المرحلة الأولى من الخدمة أطلقت بالتعاون مع شركة الاتصالات MTN، موضحًا أن مشتركي الشركة أصبح بإمكانهم الوصول إلى حساباتهم وإجراء التحويلات والاستعلام عن الرصيد عبر الرمز #1913*. وأكد أن العمل جارٍ لتوسيع الخدمة لتشمل مشتركي زين وسوداني خلال الأيام المقبلة.

وأوضح البنك أن الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار وزارة الاتصالات والتحول الرقمي الذي سمح للمصارف بإتاحة خدماتها عبر قنوات لا تعتمد على الإنترنت، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول العملاء إلى معاملاتهم اليومية.

وفي بيان توضيحي، قال بنك الخرطوم إن خدمة USSD تتيح تنفيذ العمليات الأساسية دون الحاجة لهاتف ذكي، مضيفًا أن الخدمة توفر قناة اتصال آمنة ومباشرة بين العميل والمصرف. وأشار إلى أن الخدمة صُممت لتلبية احتياجات المستخدمين في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الإنترنت أو صعوبة استخدام التطبيقات المصرفية.

وذكر البنك أن اختيار الرمز 1913 يرتبط بتاريخ تأسيسه قبل 113 عامًا، باعتباره أحد أقدم المصارف في المنطقة العربية والأفريقية.

وقال خبراء مصرفيون إن إطلاق الخدمة يمثل تحولًا مهمًا في قطاع التحويلات المالية بالسودان، مؤكدين أنها توفر حلًا عمليًا لمشكلة تذبذب خدمة الإنترنت، وتتيح للمواطنين في المناطق النائية إجراء معاملاتهم بسهولة. وأضافوا أن الخدمة تسهم في استقرار التدفقات المالية وضمان استمراريتها في ظل الظروف الأمنية والجغرافية المعقدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات قبل أسبوع بدء العمل بتقنية USSD في القطاع المصرفي، بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد وبنك السودان. وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى تشمل خدمات أساسية مثل التحويلات بين الأفراد والاستعلام عن الرصيد وملخص المعاملات.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة التقنية والتنظيمية التي تدعم توسع الخدمات المالية الرقمية، مستفيدة من الانتشار الواسع للهواتف المحمولة في السودان. وأضافت أن الجهات المصرفية وشركات الاتصالات ستعلن تباعًا التفاصيل التشغيلية الخاصة بكل خدمة.

