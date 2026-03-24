الفنانة مروة الدولية تعتزل الغناء بشكل مفاجئ

أعلنت الفنانة السودانية مروة الدولية اعتزالها الغناء بشكل مفاجئ، في خطوة غير متوقعة جاءت بينما كانت تستعد لإحياء عدد من الحفلات خلال موسم عيد الفطر.

وبحسب وسائل اعلام محلية فأن القرار، الذي لم تُكشف أسبابه حتى الآن، أثار حالة من الدهشة بين جمهورها وفي الوسط الفني، خاصة أنه جاء في وقت نشط من مسيرتها الفنية.

وبحسب ما تم تداوله، سارعت مروة الدولية إلى الاعتذار لمنظمي الحفلات التي كان من المقرر أن تشارك فيها، وأعادت المقدمات المالية، في إشارة واضحة إلى تمسكها بقرار الابتعاد عن الساحة الفنية في الوقت الراهن.

