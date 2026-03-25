ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون

تحل اليوم الأربعاء 25 مارس، الذكرى الثالثة لرحيل الفنان أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة، الشهير بـ أحمد حلاوة، والذي توفي عام 2022.

ويُعد الراحل أحمد حلاوة ممثلًا مصريًا، وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، حصل على بكالوريوس الهندسة (اتصالات) عام 1969، ثم دبلوم معهد ليوناردو دافنشي للفنون الجميلة بالقاهرة (ديكور)، وبكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون عام 1973، كما نال دبلوم الدراسات العليا في الإخراج من المعهد ذاته عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا عام 1994، وكان موضوع رسالته “تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر”، ودرّس المسرح في كلية الآداب بجامعة حلوان.

أبرز أعماله

أفلام الورشة البعض لا يذهب للمأذون مرتين، نورت مصر، حليمو أسطورة الشواطئ، هارمونيكا، إمبراطورية الجيارة، وغيرها، ومسلسلات رأفت الهجان (ج2،3)، الاختيار 2، كلبش 2، السيرة الهلالية (ج3)، أبو ضحكة جنان، راجل وست ستات (ج6،8)، وغيرها والمسرحيات طرائيعو، دستور يا أسيادنا، إيزيس، محترم لمدة شهر، كلام فارغ.

وفاته

توفي أحمد حلاوة مساء الجمعة 25 مارس 2022، الموافق 22 شعبان 1443هـ، عن عمر ناهز 73 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس في فبراير 2022 ودخل العناية المركزة.

