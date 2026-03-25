محمد فتحى عن مسلسل على كلاى: المشاركة فيه مصدر فخر والعوضى كان داعما

كشف الفنان محمد فتحي امبابي عن كواليس مشاركته في مسلسل علي كلاي، مؤكداً أنه شعر بسعادة بالغة للمشاركة في عمل بهذا الحجم، مضيفا أن الفنان أحمد العوضى واحد من أهم الفنانين ممن يهتموا بدعم الشباب.

وأكد أنه تعلم كثيراً من تلك التجربة، مشيراً إلى أن الظهور بهذا العمل كان له مردود فعل عليه بأسئلة في الشارع للجمهور الذين تساءلوا حول أحداث العمل.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل “علي كلاي” في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية “علي”، ملاكم سابق يعيش في حي حلوان الشعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

أبطال العمل

المسلسل بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

