إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر

​أجرى مدير إدارة مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات، جولة ميدانية، شملت مختلف مستشفيات الإدارة، قدم خلالها التهاني للكوادر المناوبة والمرضى بمناسبة عيد الفطر.

وخلال الجولة التي رافقه فيها عدد من مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام، أعرب الدكتور العبداللات عن تقديره لجهود الطواقم الطبية والإدارية وتفانيهم في العمل خلال أيام العيد، مؤكداً أن استمرار العطاء في هذه المناسبة يجسد نبل الرسالة الطبية.

​ كما اطمأن العبداللات على الأوضاع الصحية للمرضى المقيمين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، ومشدداً على حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الإنسانية والمباشرة في كافة الأوقات.

