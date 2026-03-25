يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا

كشفت الفنانة يارا السكري عن تفاصيل دورها في فيلم ” صقر وكناريا “، قائلة أنها تجسد دور فاشون ديزاين وأكدت خلال حوارها لليوم السابع على أن الفيلم كان بمثابة عالم آخر بعيداً تماماً عن عالم مسلسل علي كلاي بقولها : ” الفيلم كله كوميديا وكان بيساعد الواحد إنه يفصل خاصة إن أحداث علي كلاي غامقة جداً وسادة ودرامية”.

وكانت لمعت الفنانة يارا السكري في سباق رمضان 2026 بدورها في مسلسل علي كلاي، إذ قدمت شخصية روح، والتي كشفت خلال تصريحات سابقة، أن هذه الشخصية أثارت دهشة اسرتي، قائلة: “والدي ووالدتي استغربوني جداً، فمثلاً والدي قالى انتي جبتي الدموع دي كلها منين لأني شخصية هادية”.

أبطال العمل

المسلسل بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

