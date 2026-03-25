بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة

2026/03/25
كشف ناشط سوداني, عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عن إقدام إحدى مدارس مؤسسة أبو ذر الكودة, التعليمية, بإلزام ولي أمر أحد الطلاب بدفع غرامة مالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الناشط صورة من محادثة عبر تطبيق “واتساب”, بينه وبين المشرف على فرع المدرسة بأم درمان.

وأواضح الناشط في تدوينته أن إدارة المدرسة قام بإلزام ولي أمر الطالب طه عباس, بدفع مبلغ 100 ألف جنيه, بسبب كسر نجله لمفتاح “مروحة”, بالفصل الذي يدرس فيه.

وأكد الناشط الذي هاجم إدارة المدرسة أن مفتاح “المروحة”, الأصلي لا يتجاوز سعره 10 ألف جنيه, مطالباً والد الطالب بعدم دفع أي غرامة, طالما قام بسداد الرسوم الدراسية كاملة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, للتعليقات المصاحبة للمنشور فقد دافع معظم المعلقين عن المدارس مؤكدين استحالة حدوث هذا الأمر, ومطالبين في الوقت نفسه ولي أمر الطالب بدفع التعويض إذا كانت الواقعة قد حدثت بالفعل وذلك لمنع زملائه الطلاب في المستقبل من تكرار هذا الفعل.

محمد عثمان _ النيلين

2026/03/25