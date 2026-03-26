أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي

اكد الفنان أحمد العوضي على ان سبب نجاح مسلسل علي كلاي فى المقام الأول هو جمهوره الذي دوماً ما يعد السبب الرئيسي فى نجاحه .

وأضاف: بغض النظر عن اجتهادنا فى العمل او بذلنا مجهود كبير علشان نرضي الجمهور، ولكن جمهوري واخواتي زي ما بقول عليهم، هم السبب فى نجاحي دايما بتفاعلهم مع المسلسل، وانتظارهم ليه علشان كده بحاول فى كل عمل أبذل أقصي مجهود عندي أنا وفريق العمل كله سواء المؤلف أو المخرج لإرضائهم .

هذا وحقق مسلسل علي كلاي نجاحاً كبيراً طوال فترة عرضه، وأشاد به جمهور العمل ممن تفاعلوا معه على مدار فترة عرضه خلال شهر رمضان .

اليوم السابع