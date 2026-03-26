شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام

شاركت الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر فيديو طريفا يجمعهما عبر “إنستجرام”، حيث يظهران من خلاله يمثلان على طريقة “التيك توك” على صوت رضوى الشربيني، ثم أغنيتي إليسا “هيلف ويرجعلي”، وأغنية شيرين عبد الوهاب “أكثر وأكثر”.

ويعد ظهور شيماء سيف ومحمد كارتر الأول سويا، بعدما أعلنا عودتهما إلى بعضهما البعض مجددا، بعد فترة من الانفصال، ووقتها نشر كارتر صورة تجمعهما، معلقا عليها: “اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا الشيطان وهدى لنا أنفسنا وجمع بينا تانى على خير وعلى سنة الرسول الكريم”.

وتابع: “ادعولنا يجعلنا لبعض سند وعكاز وخير لبعض ويصرف عنا السوء ويباركلنا فى بيتنا وحياتنا وما يدخلش بينا شيطان تانى أبدا، مراتى بنت أصول وأحسن ست فى الدنيا وتستاهل كل خير”.

وتعيش شيماء سيف خلال الفترة الماضية حالة من النشاط الفني والترويجى على السوشيال ميديا، حيث ظهرت بأكثر من لوك يظهر رشاقتها وإطلالتها المميزة، خاصة بعدما خسرت أكثر من 50 كيلو من وزنها، وهو ما جعلها في حالة تألق شديدة خلال اطلالتها الأخيرة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل مميز ووصفوها بكلمات مشجعة ومختلفة عن جمالها الذى ظهر بشكل واضح.

