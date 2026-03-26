طارق الدسوقي: اشترطت الإطلاع على السيناريو للموافقة على دوري في علي كلاي

أكد الفنان طارق الدسوقي خلال تصريحات لموقع اليوم السابع على أنه اشترط قبل الموافقة على خوض تجربة مسلسل علي كلاي أن يقرأ السيناريو كاملاً ويطلع عليه قائلاً : “طلبت من المخرج وبطل العمل أحمد العوضي الإطلاع على سيناريو العمل وأبلغاني أنهم انتهوا من كتابة 15 حلقة”.

وأضاف : “قرأت السيناريو ووجدته مناسباً ولا يوجد فيه مشاهد لا أحبها لأنني لا أحب المشاهد التي تصور البلد على أنها عشوائية وتبرز الخناقات عمال على بطال “.

أبطال مسلسل علي كلاي

المسلسل بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

