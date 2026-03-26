من أحاجي الحرب ( ٢٩٢٣٧ ):

○ أ. Osama Ahmed Bellal

من الاكاذيب التي روج لها ورسخها اليسار السوداني في عقولنا بعد انقلاب حليفهم النميري عليهم وأصبح يرددها العوام دون تفكير كما الببغاء أن النميري بليد وطيش حنتوب!!

دي نتيجة مدرسة ود مدني الاميريه الوسطي سنة ١٩٤٤م

جعفر نميري ترتيبه الخامس في الفصل

والمحامي الكبير عبدالعزيز عبدالله شدو ترتيبه السابع.

اصلا مدارس حنتوب وطقت ووادي سيدنا كانت مثل جامعة الخرطوم لا يدخلها الا صفوة الصفوة في ذلك الزمان.

علي النفس النهج في الكذب والطلس روجوا لانه بثينة خليل أغني إمرأة في افريقيا ورصيدها ملايين الدولارات في بنوك سويسرة ولكن بعد سقوط حكم نميري إكتشف الناس انها وزوجها لا يملكون اي رصيد في أي بنك او حتي بيت يأويهم غير بيت الاسرة في ودنوباوي.

هذا غير الاكاذيب والاشاعات التي تطعن في الشرف والاخلاق. وللاسف لا زال عملاء ابوظبي حلفاء الجنجويد في ذات النهج والقطيع خلفهم يردد.

و

