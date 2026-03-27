عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى في تركيا يوم 2 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة كبيرة لجمهوره من أغانيه القديمة والحديثة.

وطرح مؤخرا النجم عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية..

• خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي).

• يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

• ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي).

• ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي).

• دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم).

• شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي).

• ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي).

• يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما).

• هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم).

• حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم).

• بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

• ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

• خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

• قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم).

• إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)

ابتدينا.. تجربة موسيقية جديدة تعكس تجدد عمرو دياب الدائم

جميع أغاني الألبوم تم ميكساجها والماستر الخاص بها بواسطة مهندس الصوت أمير محروس، أما التصوير الفوتوغرافي فكان بعدسة المصور كريم نور، الذي تعاون مع عمرو دياب في صناعة الهوية البصرية للألبوم.

وتعد “ابتدينا” تجربة جديدة في مسيرة عمرو دياب، حيث تجمع بين روح الأغاني التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي في شكل الموسيقى، بما يعزز مكانته كنجم متجدد دائمًا.

