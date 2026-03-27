ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟

فاجأت قيادة الجيش السوداني, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بقرار إحالة العميد, طبيب, طارق الهادي, للمعاش في قرار أثار ردود أفعال واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العميد اشتهر بالخروج عبر مقاطع فيديو في بداية الحرب يطمئن من خلالها المواطنون ويطالبهم بالوقف خلف قواته المسلحة.

وفي أول ردة فعل لقرار إحالته للمعاش, خرج العميد طبيب, طارق كجاب, بتدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب كجاب, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الحمدلله الذي يسر لنا التقرب إليه في خدمة هذا البلد الطيب و شعبه الكريم في سلك الجندية والذي كان وسيظل شرف لنا في الدنيا والآخرة فالقوات المسلحة السودانية كانت وستظل أشرف مؤسسة في البلاد و نتمنى لها ولقيادتها داوم التقدم والسؤدد إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها و نحن إذ نترجل اليوم عن الخدمة نسأل الله أن يتقبل منا كل ما قدمناه أثناء خدمتنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل. – د. طارق الهادي كجاب).

محمد عثمان _ النيلين