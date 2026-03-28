خالد الصاوى: لا أتابع ردود الفعل إلا بعد انتهاء التصوير.. وسعدت بـ أولاد الراعى

كشف النجم خالد الصاوي كواليس العمل على مسلسل أولاد الراعي، الذي عرض في رمضان المنقضي 2026، مشيرا إلى أنه سعد للغاية بتركيبة النجوم المختلفة الذين شاركوا خلال أحداث العمل.

وعن متابعته للعمل أو ردود الفعل خلال الكواليس، أوضح لـ “اليوم السابع”: “أنا معرفش الناس بتقول إيه وردود الفعل إيه، بالذات لأنه أنا بشتغل ما بركزش أبداً غير في الشغل، لما بخلص ببدأ أشوفها يعني حتى جوه التصوير أنا متفرجش على الموديتور خالص، بقالي سنين كده يعني زمان كنت بحب إن أنا أتفرج وكده، بس لقيت إن ليها مساوئ تانية”.

وتابع: “بالنسبة لي بقيت أفضل إن أنا جوه الشغل كمان جربت إن أنا أتابع ردود الفعل، وفي أوقات كتير كنت مبسوط بردود الفعل الحلوة، بس الحاجات اللي أحياناً تقلب دماغك أو تقلب مزاجك لما أخلص الشغل ممكن أبدأ أركز بعدها”.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، نرمين الفقى، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين، وهو من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.

