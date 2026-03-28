شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران “حبيبته” يشتبك من الحاضرين ويخطف “القسيمة” من المأذون ويمزقها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار دهشة واستغراب المتابعين بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو ظهر فيه شاب يقتحم عقد قران حضره العشرات من الرجال بإحدى المدن السودانية.

ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع فإن الشاب الذي ظهر منفعلاً لحظة دخول مكان عقد القران, كان على علاقة عاطفية بالعروس قبل عقد قرانها.

وبحسب ما أظهر الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فقد قام الشاب بخطف قسيمة الزواج من المأذون ومزقها تحت أنظار الحاضرين الذين اشتبكوا معه في لقطة أثارت سخرية الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ النيلين