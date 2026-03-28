تأجيل حفل شاكيرا فى الأهرامات من إبريل إلى نوفمبر 2026

كشف القائمين علي حفل النجمة العالمية شاكيرا، الذي كان من المقرر إقامته تحت سفح الاهرامات من 7 إبريل المقبل الي 27 نوفمبر المقبل لتغير مواعيد جولتها الغنائية في جميع أنحاء العالم.

وسبق وشاركت شاكيرا فيديو تحدث خلاله باللغة العربية قائلة: “أهلاً وسهلاً، أنا شاكيرا، مبسوطة جدًا إني هغني في مصر وفي الجيزة والأهرامات، بحبكم”.

وكانت النجمة الكولومبية شاكيرا سجلت رسميًا رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس مؤخراً، من خلال جولتها العالمية Las Mujeres Ya No Lloran، لتصبح أكثر جولة غنائية تحقيقًا للإيرادات بين الفنانين الناطقين بالإسبانية.

شاكيرا تحقق الرقم القياسى لجينيس

وأشارت صحيفة التيمبو الكولومبية إلى أن الجولة انطلقت في 11 فبراير 2025 وما زالت مستمرة في 2026، محققة 421.6 مليون دولار من إيرادات بيع 3.3 مليون تذكرة عبر 86 عرضًا، وفقًا لبيانات Billboard Boxscore. شاكيرا قالت لمجلة Billboard: “تحقيق هذا الرقم القياسي هو إنجاز جديد بالنسبة لي، بعد كل الجهود والتحديات التي واجهتها خلال مسيرتي. أنا ممتنة جدًا لمحبّي الذين أعطوا كل معنى لما أقدمه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجولة كسرت الرقم السابق الذي سجله المغنى لويس ميجيل Luis Miguel Tour 2023-24بمبلغ 409.5 مليون دولار وبيع 2.9 مليون تذكرة. الجولة شهدت عروضًا ضخمة في الأرجنتين والولايات المتحدة، بما في ذلك حفلها في Estadio Vélez Sarsfield في بوينس آيرس الذي رفع إجمالي الإيرادات إلى 410.3 مليون دولار، تلاه عروض في كوردوبا وهوليوود بفلوريدا.

