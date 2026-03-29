رئيس الوزراء الباكستاني: نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في هذه الظروف الصعبة

جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، إدانة بلاده للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران، لا سيما تلك التي استهدفت البنية التحتية المدنية، مؤكداً تضامن باكستان الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في ظل الظروف الراهنة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن شريف أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، استعرض خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد لخفض التصعيد، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأوضح شريف أنه يعمل، بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير، على التواصل مع الولايات المتحدة ودول الخليج والدول الإسلامية، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لإطلاق محادثات سلام.

وأشار إلى أن المبادرة الباكستانية تحظى بدعم دولي ملحوظ، معرباً عن أمله في التوصل إلى مسار عملي يفضي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل جماعي.

كما قدّم رئيس الوزراء الباكستاني تعازيه بسقوط أكثر من 1900 ضحية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودة الاستقرار للمتضررين.

من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان، مستعرضاً موقف بلاده من التطورات الجارية والهجمات التي تتعرض لها.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.

