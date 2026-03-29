شاهد بالصورة والفيديو.. سودانية تحكي قصتها المؤثرة: (أبوي وأمي اتطلقوا وجدعوني ودمروا حياتي)

حكت سودانية, عبر مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي قصة حياتها الحزينة والمؤثرة وحظيت بتعاطف الآلاف على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قالت الفتاة أنها عندما كانت صغيرة انفصل والدها عن والدتها وتركها والدها لوالدتها التي بدورها تركتها لجدها وجدتها.

وذكرت في قصتها المؤثرة أن المعاناة الحقيقية عاشتها بعد وفاة جدها وجدتها حيث أصبحت تتجول بين منازل أقاربها بحثاً عن الأمان والعيشة الطيبة.

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: دخلت مرحلة جديدة من المعاناة بعدما تزوجت مرتين وأنجبت من كل رجل طفل قبل أن انفصل عنهما وأصبحت أتحمل مسؤولية طفلين بعدما كنت لا استطيع تحمل مسؤولية نفسي.

وواصلت سردها قائلة أنها لجأت للسفر إلى العاصمة الخرطوم, بحثاً عن العمل الحلال الذي استطيع من خلاله أن أصرف على أطفالي.

وتابعت: في الخرطوم وجدت طريقين طريق الصاح وطريقة الخطأ واخترت الطريق الصحيح والابتعاد عن الخطأ والحرام حتى أحافظ على نفسي أولاً.

وختمت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, موجهة رسالة لكل الفتيات بتجنب الحرام والبحث عن أي عمل يوفر الرزق الحلال.

محمد عثمان _ النيلين