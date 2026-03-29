شاهد بالفيديو.. الممثلة المصرية إيمي سمير غانم تعبر عن إعجابها بأغنية الفنانة السودانية توتة عذاب وتتفاعل معها بطريقة كوميدية

نشر الشاعر السوداني, المعروف أمجد حمزة, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حظي بتفاعل واسع من متابعيه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي نشره الشاعر المعروف ظهرت فيه الممثلة المصرية الشهيرة إيمي سمير غانم, وهي تتفاعل مع إحدى أغنياته.

إيمي سمير غانم, عبرت عن إعجابها بكلمات أغنية “عيد حب شنو”, التي قام بكتابتها الشاعر أمجد حمزة, وتغنت بها المطربة المعروفة توتة عذاب.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبرت الممثلة المصرية, المعروفة عن إعجابها بالأغنية وتفاعلت معها بشكل كوميدي رفقة إحدى صديقاتها.

محمد عثمان _ النيلين