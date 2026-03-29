سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا

أشادت الفنانة سارة بركة بالفنان أحمد العوضى بطل مسلسل علي كلاي الذى عُرض في موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا، مؤكدة أنه يتمتع بروح طيبة وداعمة في موقع التصوير، وقالت: العوضي جدع جدًا، وبيمنح طاقة إيجابية لكل من حوله، ودايمًا بيهتم إن كل اللي معاه يكونوا مرتاحين ومبسوطين، مضيفة أنه شخص مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدًا.

وأضافت أن أجواء العمل كانت مليئة بالتعاون والانسجام بين فريق المسلسل، وهو ما انعكس بشكل واضح على النجاح الذي حققه العمل وتفاعل الجمهور معه خلال عرضه.

وأعربت الفنانة سارة بركة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل “علي كلاي”، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا خلال موسم دراما رمضان، مؤكدة أن التجربة كانت محطة مهمة في مشوارها الفني.

وكشفت سارة بركة عن حالة القلق التي سيطرت عليها طوال فترة عرض العمل، حيث قالت إنها كانت تخشى من ردود فعل الجمهور، خاصة في ظل تقديمها دورًا ضمن أحداث قصة حب قوية لاقت تفاعلًا واسعًا بين شخصيتي الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري داخل المسلسل.

وأوضحت سارة بركة، في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنها كانت تتساءل باستمرار عما إذا كان الجمهور سيتقبل دورها ويحب شخصيتها أم لا، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته خطوط الدراما الرئيسية في العمل.

تدور أحداث مسلسل على كلاي فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، سارة بركة، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

اليوم السابع