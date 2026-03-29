شاهد بالفيديو.. في مشهد حبس الأنفاس.. غرق شاحنة داخل النيل بإحدى القرى السودانية وسائقها ينجو بإعجوبة بعدما قفز داخل المياه في اللحظات الأخيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حبس أنفاس المتابعين على السوشيال ميديا وقاموا بمشاركته على نطاق واسع عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للحظة غرق شاحنة داخل مياه النيل, بإحدى القرى السودانية, التي لم يتم الكشف عنها.

ووفقاً لما أظهر المقطع فإن الشاحنة التي يقودها أحد الشباب كانت في طريقها للخروج من معدية “بنطون” أقلها من إحدى ضفاف النيل للجهة المقابلة.

https://www.facebook.com/share/v/1RTrsFkHQx/

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ الحاضرون بالشاحنة المحملة ترجع للوراء وتعود للنيل بعد لحظات من خروجها من “البنطون” الذي انجرف للخلف.

سائق الشاحنة نجا من الغرق بإعجوبة بعدما قام بالقفز من داخل الشاحنة إلى مياه النيل بعدما طالبه الحاضرون بالخروج فوراً لإنقاذ نفسه.

محمد عثمان _ النيلين