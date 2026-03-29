شاهد بالصورة والفيديو.. شقيق زوجة عبد الرحيم دقلو يسخر من الناشط السياسي عثمان ذو النون ويطالبه بسرد واقعة الاعتداء عليه في سنار

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو من بث مباشر للناشط السياسي المعروف عثمان ذو النون.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ذو النون, كان قد استضاف في بثه المباشر على منصة “تيك توك”, أحد أفراد أسرة دقلو.

ووفقاً لما ذكرت الصفحات الناشرة للفيديو فإن الشاب الذي ظهر مع عثمان ذو النون, يدعى “آدم”, وهو شقيق زوجة قائد ثاني مليشيا الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حاول “نسيب”, عبد الرحيم دقلو, سخر من الناشط السياسي, وحاول استفزاه بتذكيره بواقعة الاعتداء عليه في مدينة سنار, قبل عدة سنوات.

عثمان ذو النون, رد على استفزاز ضيفه مؤكداً أن من اعتدى عليه ليس فرد واحد بل مجموعة, وأن الاعتداء عليه يدل على أنه كان سياسي ناجح وصاحب قضية.

محمد عثمان _ النيلين