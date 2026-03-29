لوك غريب لـ فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟

شارك النجم فتحي عبد الوهاب، جمهوره ومتابعيه صورة ظهر فيها بـ “لوك” مختلف وعلى غير العادة، حيث اطلق شعره ولحيته باللون الأبيض وفي الخلفية لون أسود قاتم، وشوق جمهوره بكلمة “قريباً”، وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، واستقبل الكثير من التعليقات الساخرة التي تفاعلت معه بشكل ساخر وترحاب كبير من متابعيه واشادة بأدواره المختلفة والخارجة عن النمط التي يؤديها وينجح فيها طوال الوقت.

ولعل أكثر التعليقات التي حصدتها الصورة التي نشرتها فتحي عبد الوهاب عبر حسابه، هو تعليق من احد جمهوره الذي أضاف صورته بجوار صورة الملك الفرعوني رمسيس الثاني، وكتب قائلاً “غالباً هتعمل دور رمسيس الثاني يا فنان”.

أبطل مسلسل بطل العالم

وشارك مؤخراً النجم فتحي عبد الوهاب في مسلسل بطل العالم، مع النجم عصام عمر، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

