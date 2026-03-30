روتين غذائي يومي قد يفاجئك بنتائج فقدان الوزن

أظهرت دراسة حديثة أن تكرار تناول الوجبات الغذائية نفسها يوميا قد يسهل فقدان الوزن بشكل أكبر مقارنة بالنظام الغذائي المتنوع.ووجد باحثون في جامعة “دريكسل” بالولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يحافظون على وجبات وخيارات غذائية متسقة يوميا، وكذلك يلتزمون بالسعرات الحرارية المحددة، يكونون أكثر نجاحا في إنقاص الوزن على مدار عدة أشهر.ورغم أهمية التنوع الغذائي للصحة العامة، تشير النتائج إلى أن روتين الوجبات المتكرر قد يوفر مزايا إضافية للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن. فطالما كانت الوجبات متكاملة ومتوازنة غذائيا، فإن الالتزام بها يسهل اتخاذ خيارات صحية تلقائيا ويقلل من الإرهاق الناتج عن كثرة القرارات اليومية المتعلقة بالطعام.وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، شارلوت هاغرمان، أخصائية علم النفس الصحي من جامعة “دريكسل”: “الحفاظ على نظام غذائي صحي يتطلب جهدا مستمرا ودرجة عالية من ضبط النفس. إنشاء روتين محدد لتناول الطعام قد يقلل من هذا العبء، ويجعل الخيارات الصحية أكثر تلقائية”.

وشملت الدراسة 112 مشاركا بالغا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، شاركوا في برنامج سلوكي منظم لإنقاص الوزن. وخلال الأسابيع الاثني عشر الأولى، لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين اتبعوا وجبات ثابتة فقدوا في المتوسط 5.9% من وزن أجسامهم، مقارنة بـ4.3% فقط لدى من اتبعوا نظاما غذائيا أكثر تنوعا.

كما أظهرت النتائج أن التفاوت اليومي في السعرات الحرارية يقلل معدل فقدان الوزن، إذ أن كل 100 سعرة حرارية من الاختلاف اليومي يمكن أن تنخفض معها نسبة فقدان الوزن بمعدل 0.6% خلال فترة الدراسة.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على روتين غذائي متسق، حتى ضمن بيئة غذائية حديثة مليئة بالمغريات، قد يسهل إنقاص الوزن ويجعل عملية حساب السعرات الحرارية أقل تعقيدا وإرهاقا.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن الدراسة محدودة النطاق، وأن النتائج لا تعني استبعاد أهمية التنوع الغذائي للصحة العامة. كما شددوا على ضرورة استشارة الطبيب قبل أي تغييرات جوهرية في النظام الغذائي.

نشرت الدراسة في مجلة Health Psychology.

المصدر: ساينس ألرت + روسيا اليوم