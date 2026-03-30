الجيش المصري يفتح باب التطوع

أعلن الجيش المصري تصديق القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين.وتضمن إعلان القوات المسلحة يوم السبت، قبول دفعة جديدة من المتطوعين بصفوف القوات المسلحة، والأدلاء (قصاصي الأثر) لقوات حرس الحدود، بجانب قبول دفعة جديدة من المجندين من جميع المؤهلات الدراسية وغير ذوي المؤهلات.وبحسب بيان المتحدث العسكري، من المقرر استقبال المتقدمين بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من الأحد 29/03/2026، ويشترط للقبول بالتطوع الحصول على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) على ألا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 70%، مع أولوية الحاصلين على الدرجات الأعلى في اللغة الإنجليزية.

ويشترط في قصاصي الأثر، أن يكونوا من مواليد محافظتي قنا وأسوان والمناطق الصحراوية بنطاقهما والمقيمين فيهما.

كما يشترط أن يكون المتقدم لصفوف القوات المسلحة مصري الجنسية من أبوين مصريين.

