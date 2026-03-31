استطلاع رأي يكشف الاسم الأوفر حظا لخلافة ترامب

كشف استطلاع رأي أُجري في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، عن اسم المرشح الجمهوري الأكثر شعبية المرشح للفوز في الانتخابات الأمريكية لعام 2028.وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الاسم الأوفر حظا هو نائب الرئيس جيه دي فانس بنسبة أصوات وصلت إلى 53%.وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على 35% من الأصوات.

وسيضطر الجمهوريون لاختيار مرشح رئاسي جديد للولايات المتحدة قبل انتخابات نوفمبر 2028، إذ لا يمكن للرئيس الحالي دونالد ترامب أن يشغل المنصب بموجب الدستور الأمريكي.

ويُعتبر كل من فانس وروبيو أبرز المرشحين لخلافة ترامب في انتخابات 2028.

وفي يوليو، وصف روبيو نائب الرئيس بأنه مرشح جمهوري ممتاز، وذكر موقع “بوليتيكو” لاحقا أن روبيو رشح فانس سرا كأبرز مرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: RT