بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، اللجنة الأولمبية الروسية بمناسبة الذكرى السنوية الـ115 لتأسيسها، مؤكدا أن روسيا منفتحة على استضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل.

وقال بوتين -في برقية نشرت على موقع الكرملين الرسمي-: “أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 115 لتأسيس اللجنة الأولمبية الروسية. أود أن أشير إلى أن بلادنا كانت من بين الدول المؤسسة للجنة الأولمبية الدولية، ومنذ عام 1900، شاركت في الألعاب الأولمبية المعاد إحياؤها، واستضافتها مرتين – في موسكو عام 1980 وفي سوتشي عام 2014. وقد تميزت كلتا الدورتين بأعلى مستويات التنظيم والإبداع، وهو ما أقرته اللجنة الأولمبية الدولية”.

وأضاف : “أود أن أؤكد أن روسيا منفتحة أيضا على استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في المستقبل، ومستعدة للمساهمة في الحفاظ على المثل العليا للحركة الأولمبية”.

