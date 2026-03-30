من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟

كشفت تقارير أوروبية عن حادثة سرقة ضخمة استهدفت شحنة تُقدر بنحو 12 طنًا من الشوكولاتة خلال عملية نقل عبر عدة دول أوروبية، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على الأسواق، خاصة مع اقتراب موسم ارتفاع الاستهلاك.

فى طريقها من إيطاليا إلى بولندا

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينة إلى أنه وفقًا للمعلومات، كانت الشحنة، التي تضم نحو 413 ألف قطعة شوكولاتة، في طريقها من إيطاليا إلى بولندا بهدف توزيعها على عدد من الدول الأوروبية، قبل أن تختفي بالكامل خلال الرحلة دون أي أثر للشاحنة أو الحمولة.

السلطات الأوروبية تحقق

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع خلال الأسبوع الماضي، حيث فقدت الشاحنة المحمّلة بالبضائع أثناء انتقالها بين مراكز الإنتاج والتوزيع، فيما لا تزال السلطات تحقق في الواقعة بالتعاون مع شركاء سلاسل الإمداد.

وأشارت مصادر إلى أن هذه السرقة قد تؤدي إلى نقص مؤقت في منتجات الشوكولاتة داخل الأسواق الأوروبية، خاصة مع تزايد الطلب خلال فترة الأعياد، ما قد ينعكس على الأسعار والتوافر في المتاجر.

وحذرت التقارير من احتمال تسريب الشحنة المسروقة إلى قنوات بيع غير رسمية داخل السوق الأوروبية، في ظل تزايد حوادث سرقة البضائع أثناء النقل، والتي أصبحت أكثر تنظيمًا وتعقيدًا في السنوات الأخيرة.

وأكدت الجهات المعنية أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مكان الشحنة، وسط محاولات لتعقّب المنتجات عبر أكواد خاصة يمكن من خلالها التعرف على مصدرها في حال ظهورها في الأسواق.

