اختبار نسخة مدفوعة جديدة من “إنستغرام”

بدأت منصة إنستغرام، اختبار نسخة جديدة من خدمة الاشتراك المدفوع في عدد من الدول، تتضمن مزايا إضافية تركز بشكل أساسي على محتوى “الستوريز”.

وتمنح المزايا الجديدة المشتركين قدرة أكبر على التحكم في من يمكنه مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التي يشاركونها عبر الستوري، والتي تختفي عادة بعد 24 ساعة.

وأوضحت ميتا أن الاختبار يجري في عدد محدود من البلدان دون الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما ذكر موقع “تك كرانش” أن الدول المشاركة تشمل اليابان والمكسيك والفيليبين، حيث يبلغ سعر الاشتراك نحو دولارين شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق ميتا نسخًا مدفوعة خالية من الإعلانات من فيسبوك وإنستغرام في المملكة المتحدة العام الماضي، في حين تقدم منصات مثل سناب شات وإكس خدمات اشتراك مميزة منذ سنوات

