“آبل” تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي

تستعد شركة آبل لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي في خطوة تُعد الأبرز في تاريخ السلسلة، إذ تشير المعلومات إلى أن الجهاز سيقدم تصميمًا جديدًا بالكامل يعتمد آلية الطي على شكل كتاب، مع شاشة داخلية كبيرة وأخرى خارجية تتيح تجربة استخدام متعددة المهام.

وتوضح التسريبات أن الهاتف سيحمل شاشة داخلية بقياس 7.7 إنشات وخارجية بقياس 5.3 إنشات، فيما سيدعم نظام iOS 27 هذا التوجه من خلال تحسينات في تشغيل التطبيقات وتعدد المهام.

كما عملت آبل على تقليل أثر الطي في منتصف الشاشة باستخدام تقنية تحدّ من التجعّد دون إزالته تمامًا، إضافة إلى تزويد الجهاز بكاميرتين خلفيتين وكاميرا أمامية واحدة، مع استبدال ميزة التعرف على الوجه بمستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل.

ومن المتوقع الإعلان عن الهاتف في سبتمبر المقبل بالتزامن مع سلسلة آيفون 18 برو، مع احتمال تأخر توفره في الأسواق وبدء سعره من نحو 2000 دولار، ليكون من أعلى أجهزة آبل تكلفة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة قوية في سوق الهواتف القابلة للطي، بينما تراهن آبل على تقديم تجربة مختلفة تعزز حضورها في هذا القطاع المتنامي.

