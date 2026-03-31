النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم (الثلاثاء)، عقب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحرب مع إيران دون معاودة فتح مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.22 دولار، أو 1.08%، إلى 111.56 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2% في وقت سابق من الجلسة. وينتهي عقد مايو اليوم (الثلاثاء)، بينما بلغ سعر عقد يونيو الأكثر تداولاً 105.76 دولار.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 98 سنتاً، أو 0.95%، إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس في بداية التداولات.

من جهة أُخرى، ارتفعت أسعار الذهب ‌ارتفاعاً طفيفاً في اليوم ذاته، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عاماً، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4544.19 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 4573.20 دولار. وتراجع الدولار؛ مما جعل السلع ‌المقومة به ‌أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. وخسر الذهب ‌نحو ⁠14% منذ ⁠بداية الشهر الحالي، متجهاً نحو أكبر انخفاض له منذ 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو 5% حتى الآن هذا الربع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 70.81 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.1% إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1% إلى 1421.45 دولار

