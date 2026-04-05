لافروف يصحح لمترجم وزير الخارجية المصري بسبب اسمه

مازح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المترجم الخاص بنظيره المصري بدر عبد العاطي بسبب مناداته بسيرغي فيكتورفيتش بدلا من سيرغي لافروف كما ناداه الوزير المصري.

وبدأ وزير الخارجية المصري حديثه لنظيره الروسي بـ”صديقي العزيز سيرغي لافروف”، حيث بدأ المترجم حديثه بـ”سيرغي فيكتورفيتش”، ليسأل وزير الخارجية الروسي المترجم المصري ضاحكا “لماذا سيرغي فيكتورفيتش وليس سيرغي لافروف”.

وفسر المترجم سبب مزحة وزير الخارجية الروسي وقال للوزير المصري: أنا قولت سيرغي فيكتورفيتش لأن دة الأكثر احتراما لديهم باللغة الروسية ولما أقل سيرغي لافروف كما قلت أنت.

وتتكون أسماء الروس من 3 مقاطع حيث يأتي اسم العائلة في البداية “اسم الشهرة” وليس في النهاية، على سبيل المثال “لافروف سيرغي فيكتورفيتش”، “بوتين فلاديمير فلاديميرفيتش”، “شويغو سيرغي كوجوغيتوفيتش”.. حيث يصبح الاسم الأول اسم العائلة واسم الشهرة أما الاسم الثاني هو اسم الشخص نفسه والثالث هو اسمه والده، وباللغة الروسية يتم في كثير من الأوقات مناداة الروس بالاسم الثاني والثالث معا مثل “سيرغي فيكتورفيتش” ولكنهم يعلمون أن عدد كبير من الأصدقاء الأجانب لا يعلمون هذه التركيبة.

