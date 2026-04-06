الخرطوم ترفع أسعار البنزين والجازولين مجددا والأزمة تتفاقم في محطات الوقود

رفعت سلطات النقل والبترول في ولاية الخرطوم أسعار الوقود بعد موافقة الوالي، معلنة تسعيرة جديدة للبنزين والجازولين تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل 2026، في وقت تشهد فيه محطات الخدمة ازدحامًا حادًا بسبب نقص الإمدادات.

وحددت التوجيهات الرسمية سعر لتر البنزين للمستهلك النهائي بـ 5089 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر الجازولين 7278 جنيهًا، مع إلزام المحطات بتطبيق الأسعار فورًا عبر إعادة برمجة العدادات.

وطلبت السلطات من محطات الوقود الالتزام بساعات التشغيل اليومية من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، وفق اللوائح المنظمة لعمل القطاع في الولاية.

وقالت الجهات المختصة إن فرقًا تنفيذية ورقابية ستتابع تطبيق القرار ميدانيًا، بمشاركة إدارات النقل والبترول والجهات الأمنية، لضمان الالتزام بالتسعيرة ومنع أي تجاوزات أو تلاعب في الإمدادات.

ودعت السلطات العاملين في قطاع الوقود إلى التعاون لتنفيذ الإجراءات الجديدة، مؤكدة أن الالتزام بالتسعيرة وساعات التشغيل ضروري لتخفيف حدة الأزمة التي تشهدها الولاية.

