فريق طبي ينقذ رضيعاً ابتلع مسماراً بطول 5 سنتيمترات

أنقذ فريق طبي في مدينة الملك سعود الطبية حياة طفل رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر، بعد إجراء عملية دقيقة لاستخراج مسمار من مجرى التنفس.

وأجرى الفريق عملية تنظير صلب للقصبة الهوائية ومجرى التنفس، حيث نجح خلالها في استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات قد استنشقه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى دخوله في مجرى الهواء الرئيسي وتسببه بحالة صحية حرجة.

وأفاد رئيس قسم جراحة الصدر ورئيس الفريق الجراحي، محمد العمصي، بأن الطفل كان يعاني من صعوبة حادة في التنفس، ما استدعى التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وتفادي مضاعفات خطيرة نتيجة وجود جسم غريب بهذا الحجم في القصبة الهوائية، حيث تم نقل المريض بشكل عاجل إلى غرفة العمليات وعمل المنظار اللازم للقصبة الهوائية ومجرى التنفس، وتم من خلاله استخراج المسمار.

وأضاف أن مثل هذه العمليات عالية الدقة، والمرتبطة بمجرى التنفس، تستلزم احترافية عالية في التعامل مع المرضى خاصة الأطفال الرضع منهم، كما حدث في هذه الحالة، كما تحتاج إلى معدات دقيقة ومتقدمة تتوفر لدى قسم عمليات الأطفال في المدينة.

يذكر أن هذا الإنجاز يعكس إمكانات مدينة الملك سعود الطبية في إجراء العمليات النوعية للأطفال، حيث تواصل جهودها في تقديم خدمات طبية متقدمة تسهم في إنقاذ الأرواح، بدعم مستمر من حكومة المملكة.

