طريقة حذف رسائل البريد الإلكترونى مرة واحدة فى Gmail

هل امتلأ صندوق بريدك الوارد في Gmail مجددًا؟ حسنًا، مع كثرة رسائل البريد الإلكتروني الترويجية، والنشرات الإخبارية، وإيصالات المعاملات الأخيرة، وغيرها، تتراكم الرسائل بمرور الوقت في صناديق البريد الوارد، بالنسبة لمستخدمي Gmail، قد يؤدي هذا إلى استهلاك سريع لمساحة التخزين المجانية التي توفرها جوجل، والبالغة 15 جيجابايت، والمشتركة بين Gmail وGoogle Drive وGoogle Photos.

على الرغم من أن جوجل توفر خططًا لشراء مساحة تخزين إضافية، إلا أنها لن تكون كافية أبدًا، وقد تمتلئ في النهاية برسائل جديدة، لذا، لحل هذه المشكلة، عليك تنظيف صندوق بريدك، ولكن كيف يمكنك تنظيف الرسائل دفعة واحدة، في حين أن حذف كل رسالة يدويًا قد يستغرق ساعات؟ حسنًا، دعنا نساعدك، إليك بعض النصائح لمساعدتك في إفراغ مساحة تخزين Gmail عن طريق حذف الرسائل دفعة واحدة.

حذف جميع الرسائل التي تحتوي على علامة “إلغاء الاشتراك”

لحذف جميع رسائل التسويق من Gmail، اتبع الخطوات التالية:

– افتح Gmail في متصفح الويب، وانقر على “البريد الوارد”.

-في شريط البحث، اكتب “إلغاء الاشتراك” واضغط على زر الإدخال.

– سيُظهر لك هذا جميع رسائل البريد الإلكتروني التسويقية التي تحتوي على خيار إلغاء الاشتراك، تجدر الإشارة إلى أن الشركات مُلزمة قانونًا بتوفير خيار إلغاء الاشتراك.

– لحذف جميع هذه الرسائل دفعة واحدة، انقر على مربع الاختيار الصغير في الزاوية العلوية اليسرى، أعلى قائمة الرسائل مباشرةً وإلى يسار زر التحديث، سيؤدي هذا إلى تحديد جميع الرسائل الظاهرة في الصفحة الأولى.

– يمكنك أيضًا النقر على “تحديد الكل”، سيظهر إشعار أزرق يقول “حدد جميع المحادثات التي تطابق هذا البحث”.

– بمجرد تحديد جميع الرسائل، انقر على أيقونة سلة المهملات أعلى الشاشة، سيؤدي هذا إلى نقل جميع الرسائل المحددة إلى مجلد المهملات.

– إذا كنت ترغب في حذف رسائل من علامات تبويب أخرى مثل “العروض الترويجية” أو “الشبكات الاجتماعية”، فانتقل إلى تلك العلامات وكرر العملية.

كيفية حذف رسائل البريد الإلكتروني من مُرسل مُحدد أو خلال فترة زمنية مُعينة

يمكنك أيضًا حذف رسائل البريد الإلكتروني من مُرسل مُحدد أو خلال فترة زمنية مُعينة، للقيام بذلك:

– سجّل الدخول إلى Gmail واكتب عبارة البحث في شريط البحث، مثال:

– لحذف رسائل بريد إلكتروني من مُرسِل مُحدد: from:sender_email_address

– لحذف رسائل بريد إلكتروني مُرسلة إلى عنوان بريد إلكتروني مُحدد: to:sender_email_address

– لحذف رسائل بريد إلكتروني من فترة زمنية مُحددة: after:2023-11-01 (استبدل التاريخ بتاريخ البدء الذي تُريده).

– يمكنك دمج هذه الاستعلامات، على سبيل المثال: from:sender_email_address OR to:sender_email_address OR after:2023-11-01.

– انقر على مربع الاختيار في الزاوية العلوية اليسرى لتحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تُطابق استعلام البحث.

– انقر على أيقونة سلة المهملات لحذف رسائل البريد الإلكتروني المُحددة.

كيفية استعادة رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة

تُنقل رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة إلى مجلد المهملات، حيث تبقى لمدة 30 يومًا قبل حذفها نهائيًا، إذا حذفتَ رسالة بريد إلكتروني مهمة عن طريق الخطأ، يُمكنك استعادتها من مجلد المهملات خلال هذه الفترة.

