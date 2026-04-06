إلغاء منصب نائب القائد العام .. تعيين كباشي وميرغني ادريس مساعدين للقائد العام

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً قضى بموجبه تعيين مساعدين للقائد العام وفقاً لما موضح قرين كل منهم وهم:
الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شانتو ( مساعداً لشئون البناء والتخطيط الاستراتيجي)
الفريق أول ركن ميرغني إدريس سليمان إدريس ( مساعداً لشئون الصناعات العسكرية)
الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم كريمة ( مساعداً لشئون العلاقات الدولية والتعاون العسكري )
وذلك إعتباراً من الثاني من شهر أبريل ٢٠٢٦م .
وأصدر السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً قضى بموجبه بإلغاء القرار ( ١٦٤ ) لسنة ٢٠٢٣ م الخاص بتعيين نائب القائد العام ومساعدي القائد العام.
كما نص القرار على إبقاء المعنيين بالقرار الملغي أعضاءاً بهيئة قيادة القوات المسلحة .
