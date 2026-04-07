بوتين يهنئ سيمونيان بعيد ميلادها..!

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية ومجموعة “روسيا سيغودنيا” الإعلامية الدولية، بمناسبة عيد ميلادها.

أفاد بذلك الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال للصحفيين اليوم الاثنين: “ننضم إلى جميع المهنئين لمارغريتا سيمونيان بمناسبة عيد ميلادها اليوم. وقد أرسل الرئيس بوتين برقية تهنئة لها”.

وأضاف بيسكوف أن رئيس الدولة تمنى لسيمونيان “الصحة والعافية في المقام الأول، وكل الخير”.

ولدت سيمونيان في 6 أبريل 1980 في كراسنودار. وفي أبريل 2005، عينت رئيسة تحرير لقناة “روسيا اليوم” (RT) التلفزيونية. ومنذ 31 ديسمبر 2013، تشغل منصب رئيسة تحرير مجموعة “روسيا سيغودنيا” الإعلامية الدولية.

وحصلت سيمونيان على العديد من الجوائز الصحفية الوطنية في روسيا، بالإضافة إلى أوسمة الدولة.

والعام الماضي أعلنت سيمونيان أنها تخضع للعلاج من السرطان. وأوضحت مطلع هذا العام أن حالتها الصحية صعبة، وأنها ستخضع لبرنامج علاجي مكثف يشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني.

