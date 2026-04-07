المغرب يدخل عالم تداول العقود الآجلة

أفاد بنك المغرب المركزي والهيئة المغربية لأسواق المال بأن المغرب بدأ، يوم الاثنين، في تداول العقود الآجلة عبر إطلاق أول عقد آجل قياسي مرتبط بمؤشر “مازي 20” للأسهم.

وأوضح الجانبان، في بيان مشترك، أن العقد الجديد، المسمى “مازي فيوتشر 20″، يعتمد على مؤشر يضم أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة في بورصة الدار البيضاء.

وجاء إطلاق هذا العقد بالتوازي مع تدشين موقع إلكتروني خاص بهيئة تنسيق السوق الآجلة، وهي هيئة مشتركة أنشئت لضمان التنسيق في الإشراف على سوق العقود الآجلة بين البنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويعد إدراج العقود الآجلة خطوة أولى ضمن الإطار التنظيمي المغربي لتداول المشتقات المالية، والذي سيتيح مستقبلا تطوير أدوات مالية أخرى، من بينها الخيارات والمقايضات.

