فازوا ثم اختفوا!.. ماذا حدث لنجوم إريتريا بعد مباراة في تصفيات أمم إفريقيا؟

كشفت تقارير إعلامية عن اختفاء 7 لاعبين من منتخب إريتريا عقب مشاركتهم في مباراة خارج أرضهم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.وأقيمت المباراة أمام منتخب منتخب إسواتيني في جنوب إفريقيا يوم 31 مارس، وانتهت بفوز إريتريا بنتيجة 2-1، في عودة لافتة للفريق إلى المنافسات الدولية.

لكن عقب نهاية اللقاء، لم يعد سبعة من لاعبي المنتخب إلى بلادهم، فيما لا تزال أماكن تواجدهم مجهولة حتى الآن، دون الكشف عن هوياتهم رسميا، مع الإشارة إلى أنهم ينشطون في أندية محلية داخل إريتريا.

ويأتي هذا التطور في وقت كان فيه منتخب إريتريا عاد مؤخرا إلى الساحة الدولية بعد غياب طويل منذ عام 2019، حيث لم يخض أي مباريات رسمية أو ودية خلال تلك الفترة.

ويحتل المنتخب حاليا المركز 184 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل سعيه لإعادة بناء حضوره على المستوى القاري.

المصدر: sport24 + روسيا اليوم