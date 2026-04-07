نتفليكس تطلق تطبيقاً لألعاب الأطفال

أطلقت شركة ‌نتفليكس، تطبيقاً جديداً باسم “نتفليكس بلاي جراوند” يضم ألعاباً مستوحاة من شخصيات أطفال شهيرة مثل بيبا بيج وعالم سمسم، في خطوة نحو تعزيز وجودها في قطاع ألعاب الأطفال.

وتشمل بعض الألعاب الأكثر شعبية من نتفليكس لعبة (جي.تي.إيه: سان أندرياس) من روك ستار جيمز وألعابا أخرى مستوحاة من برامجها الناجحة مثل (سكويد جيمز: أنليشد).

ونوهت الشركة بأن الجطوة ⁠الجديدة تهدف إلى إيجاد مساحة منظمة، ‌حيث يعرف ‌الآباء أن أطفالهم مستمتعون ومنشغلون ويكتسبون المعرفة.

كما تهدف إلى ‌تعميق التفاعل مع العائلات، حيث ينظر ‌تقليدياً إلى محتوى الأطفال على أنه عامل مساعد في تقليل معدل إلغاء الاشتراكات، نظراً لانخفاض احتمالية إلغاء الآباء للاشتراك.

وجرى تصميم التطبيق الجديد ‌للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أقل، وهو متاح في ⁠جميع مستويات ⁠عضوية نتفليكس، على أن يكون من الممكن اللعب دون اتصال بالإنترنت في ألعاب مثل بلاي تايم ويز بيبا بيج و(هورتون) من دكتور سوس وعالم سمسم

