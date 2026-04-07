“غوغل” تطلق تطبيقاً جديداً للإملاء الصوتي يعمل دون إنترنت

في خطوة هادئة لكنها لافتة، أطلقت شركة غوغل تطبيقًا جديدًا للإملاء الصوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يحمل اسم Google AI Edge Eloquent، ويتميز بقدرته على العمل دون اتصال بالإنترنت.

ويتوفر التطبيق حاليًا على أجهزة آيفون، في محاولة لمنافسة تطبيقات متخصصة مثل Wispr Flow وSuperWhisper، مع وعود بتجربة أكثر سلاسة ودقة.

إملاء ذكي وتنقيح تلقائي

يعتمد التطبيق على نماذج التعرف على الصوت المبنية على تقنية “Gemma”، حيث يتيح للمستخدمين تحويل الكلام إلى نص بشكل فوري، مع عرض النص أثناء التحدث، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

لكن الميزة الأبرز تظهر بعد التوقف عن الإملاء، إذ يقوم التطبيق تلقائيًا بحذف الكلمات الزائدة مثل “أمم” و”آه”، وتنقيح النص ليصبح جاهزًا للاستخدام بشكل احترافي.

كما يوفر خيارات متعددة لتحويل النص، مثل استخراج النقاط الرئيسية أو إعادة صياغته بأسلوب رسمي أو مختصر أو مطوّل، ما يجعله مناسبًا للصحفيين وصناع المحتوى.

يعمل بدون إنترنت

واحدة من أبرز مزايا التطبيق هي إمكانية تشغيله بالكامل محليًا على الجهاز دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، وهو ما يعزز الخصوصية ويضمن الأداء حتى في ظروف الاتصال المحدود.

وفي المقابل، يمكن تفعيل الوضع السحابي للاستفادة من نماذج جيميناي لتحسين جودة النصوص بشكل أكبر.

كما يتيح التطبيق استيراد كلمات ومصطلحات مخصصة — مثل الأسماء أو المصطلحات التقنية — من حساب “جيميل”، مع إمكانية إضافة كلمات جديدة يدويًا.

تتبع الأداء وسجل كامل

ولا يقتصر التطبيق على الإملاء فقط، بل يقدم أدوات تحليلية مثل عرض عدد الكلمات المنطوقة، وسرعة التحدث (كلمة في الدقيقة)، إلى جانب سجل كامل للجلسات السابقة مع إمكانية البحث فيها.

قريباً على أندرويد

ورغم أن التطبيق متاح حاليًا على iOS فقط، تشير المعلومات إلى نية إطلاق نسخة مخصصة لنظام أندرويد، مع ميزات أوسع، مثل تعيينه كلوحة مفاتيح افتراضية للعمل عبر جميع التطبيقات، وإمكانية الوصول السريع من خلال زر عائم.

منافسة تشتد في سوق الإملاء الذكي

يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه سوق تطبيقات تحويل الصوت إلى نص نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالتطور الكبير في نماذج الذكاء الاصطناعي.

وإذا نجحت تجربة التطبيق الجديد، فقد تمهد الطريق أمام تحسينات أوسع في أدوات الكتابة والإملاء داخل نظام أندرويد، ما يعزز من حضور “غوغل” في هذا المجال سريع التطور.

