بعد قرار إغلاق ماسنجر فى 16 أبريل.. أفضل 5 بدائل يمكنك استخدامها

أعلنت Meta عن إيقاف الموقع الإلكتروني المستقل لتطبيق Messenger، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 16 أبريل الجاري، وأوضحت الشركة أنه بعد هذا التاريخ لن يكون الموقع متاحًا، وسيُطلب من المستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر الإنترنت تسجيل الدخول إلى حساباتهم على Facebook.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يشعرون بالإحباط الكافي بسبب نمط تغييرات منتجات Meta لإعادة النظر في إعدادات المراسلة الخاصة بهم، إليكم نظرة عامة قائمة على الحقائق حول بدائل المراسلة الرئيسية المتاحة عبر الويب:

واتساب ويب :

لا تزال واجهة واتساب ويب متاحة، وتستمر في تقديم تجربة مراسلة شبيهة بتلك التي كان يقدمها موقع messenger.com، يتطلب ذلك إبقاء تطبيق واتساب للهواتف المحمولة مفتوحًا في الخلفية، ولكنه خيار عملي لأجهزة الكمبيوتر، وتعد شركة ميتا هي المالكة لواتساب، لذا فهو لا يزال ضمن منظومة ميتا، ولكن المنصة نفسها لا تخضع لعملية دمج كما هو الحال مع وجود ماسنجر ويب.

تطبيق تيليجرام للويب:

يوفر تيليجرام تطبيق ويب متكامل الميزات لا يتطلب تشغيل جهاز محمول في الوقت نفسه. يدعم التطبيق المحادثات الجماعية الكبيرة، ومشاركة الملفات، والمحادثات السرية المشفرة من طرف إلى طرف، وهو ليس مملوكًا لشركة ميتا.

تطبيق سيجنال لسطح المكتب:

يوفر تطبيق سيجنال لسطح المكتب وإمكانية الوصول إليه عبر المتصفح خدمة مراسلة مشفرة من طرف إلى طرف، ويتمتع بسمعة طيبة في مجال الخصوصية، يتطلب التطبيق ربطه بجهاز جوال في البداية، ثم يعمل بشكل مستقل، وهو ليس مملوكًا لشركة ميتا.

iMessage (لمستخدمي Apple):

بالنسبة للمستخدمين داخل نظام Apple البيئي، يوفر iMessage من خلال macOS Continuity خيار مراسلة سطح المكتب الذي لا يعتمد على Meta على الإطلاق.

رسائل جوجل:

بالنسبة لمستخدمي أندرويد، توفر رسائل جوجل إمكانية الوصول عبر الويب من خلال messages.google.com وتدعم RCS (خدمات الاتصالات الغنية)، مما يتيح تجربة مراسلة أكثر ثراءً بالميزات عبر أجهزة أندرويد.

لكن في نفس الوقت قد لا يُحاكي أيٌّ من هذه البدائل حالة الاستخدام المحددة لمراسلة جهات اتصال فيسبوك عبر الويب دون استخدام فيسبوك نفسه، إذا كنت ترغب في البقاء على اتصال مع الأشخاص عبر ماسنجر، فإن تطبيق ماسنجر للهواتف المحمولة وموقع facebook.com/messages هما الخياران الأمثل، أما بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في أداة مراسلة مستقلة متاحة عبر الويب وغير مُدمجة في أي شبكة تواصل اجتماعي، فإن البدائل المذكورة أعلاه تستحق الدراسة.

اليوم السابع