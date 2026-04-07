ترامب يهنئ رواد فضاء مهمة أرتميس 2 بعد تحليقهم حول القمر

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشجاعة رواد فضاء مهمة أرتميس 2 التابعة لوكالة ناسا، بعد تحليقهم التاريخي حول القمر، وهو إنجاز جعلهم أكثر البشر سفرًا إلى الفضاء على مر التاريخ، وقال ترامب لرواد فضاء أرتميس 2 الأربعة، بعد ساعاتٍ من تحليقهم فوق الجانب البعيد من القمر: “لقد صنعتم اليوم التاريخ، وجعلتم أمريكا كلها فخورةً بكم، فخورةً جدًا”، مضيفا “لا مثيل لما تفعلونه، إذ تدورون حول القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، وتحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة عن كوكب الأرض”.

ووفقا لما ذكره موقع “space” أمضى رواد فضاء أرتميس 2، وهم القائد ريد وايزمان، والطيار فيكتور جلوفر، وأخصائيو المهمة كريستينا كوتش (جميعهم من وكالة ناسا)، وجيريمي هانسن من كندا، سبع ساعات في رصد أجزاء من القمر لم ترها عين بشرية من قبل.

مهمة أرتميس 2 التاريخية تواصل نجاحها

تعد مهمة رواد الفضاء التي تستمر لـ10 أيام، والتي بدأت بإطلاق من فلوريدا على متن أقوى صاروخ تابع لناسا، وهو نظام الإطلاق الفضائي، في الأول من أبريل، أول رحلة بشرية إلى القمر منذ مهمة أبولو 17 في ديسمبر 1972.

وبشكل عام أشاد ترامب برواد فضاء أرتميس 2 واصفًا إياهم برواد حقيقيين في العصر الحديث، في مهمة ستُمهد الطريق لهبوط مأهول على سطح القمر، وإنشاء قاعدة قمرية دائمة، واستكشاف عوالم أخرى.

وقال ترامب: “سنؤسس وجودًا دائمًا على سطح القمر، وسنواصل رحلتنا إلى المريخ، ونحن في غاية الحماس، فقد انتظرنا هذه اللحظة طويلًا”، مضيفا “سنكون في الصدارة في مجال الفضاء وفي كل ما نقوم به، وسنواصل قيادة هذه الرحلة المذهلة إلى النجوم”.

