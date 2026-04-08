توطين 69 مهنة إدارية بنسبة 100 % في السعودية

أعلنت وزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، الاثنين، تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص، و يبدأ العمل به من 5 أبريل الجاري، ويتضمن التحديث إدراج (69) مهنة جديدة ضمن قائمة المهن التي سيتم توطينها بنسبة 100%؛ وذلك وفقًا للمسميات والتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.وشمل التحديث إضافة عددٍ من المسميات الوظيفية في مجالات السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية، على أن يُطبّق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها موظف واحد أو أكثر ضمن هذه المهن.

ويتم تطبيق القرار على جميع المهن المستهدفة والمنصوص عليها في الموقع، ومن بينها: مدير موارد بشرية أمن سيبراني، مدير تحقيق إداري، مدير تعويضات، مدير تصنيف مهن، مدير مراسم، أخصائي تعويضات، عضو هيئة عمالية، محقق عمالي.كما شملت خبير علاقات عامة، مستشار علاقات عامة، أخصائي توعية جمهور، أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات، مترجم فوري، مترجم لغوي، كاتب اختزال، مدير علاقات الأفراد.

وذكرت «الموارد « المهن التي تدخل حيز التنفيذ من تاريخ إصدار القرار، وتشمل مترجم، حارس شخصي، حارس أمن، كاتب موارد بشرية، ناسخ، أمين مخزن، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، موظف استقبال فندق، مدخل بيانات، كاتب اختزال، سكرتير، سكرتير تنفيذي، مخلص جمركي، أخصائي لغوي، مترجم فوري، أمين صندوق، مدير شؤون عمل، إضافةً إلى مدير علاقات الأفراد.

و نصّ القرار الوزاري على منح فترة سماح تمتد لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ إصدار القرار لعدة مهن أخرى ، مترجم لغة إشارة، مراقب كاميرات أمنية، كاتب حركة مخزون، كاتب شحن، موظف استقبال، كاتب استعلامات، طباع، مساعد إداري، كاتب سجل، كاتب علاقات حكومية، وكيل جمركي، وكيل شحن، مصحح لغوي، خبير علاقات عامة، مستشار علاقات عامة، أخصائي مراسم، أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات، أخصائي توعية جمهور، أخصائي تواصل داخلي، أخصائي علاقات عامة، خبير موارد بشرية، مستشار موارد بشرية، أخصائي استقدام، أخصائي مراقبة موارد بشرية، أخصائي تخطيط قوى عاملة، وعضو هيئة عمالية.

