إيران تحذر من إغراق المنطقة في “ظلام دامس” ردا على تهديدات ترامب بضرب محطاتها الكهربائية

حذر مصدر إيراني رفيع من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها، في حال أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه في حديث لوكالة “رويترز”: “إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الكهرباء الإيرانية فإن المنطقة بأكملها والسعودية ستغرقان في ظلام دامس”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال خرج الوضع عن السيطرة، فإن حلفاء إيران سيعمدون إلى إغلاق مضيق باب المندب، في تصعيد قد يشل حركة الملاحة الدولية في واحد من أحرج الممرات البحرية الاستراتيجية على مستوى العالم.

وأكد أن طهران لن تفتح مضيق هرمز مقابل ما وصفه بـ”وعود جوفاء”، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه واشنطن هو إجبار إيران على الرضوخ للضغوط، وهو ما رفضه قاطعا.

وأكد أنه “لا مفاوضات مع الولايات المتحدة”، وأن طهران لن تبدي أي مرونة إلا حين ترى مثلها من الجانب الأمريكي.

وعلى صعيد الوساطة الدبلوماسية، كشف المصدر أن قطر تولت نقل رسالة طهران إلى الولايات المتحدة أمس الاثنين بشأن التهديدات الأمريكية المتعلقة بضرب محطات الكهرباء، في إشارة إلى استمرار القنوات الخليجية الوسيطة بين الطرفين رغم حدة التوترات المتصاعدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وأدى تصاعد الصراع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، ترتفع أسعار الوقود في معظم البلدان.

وكان ترامب قد طالب في وقت سابق الحكومة الإيرانية الجديدة باتخاذ إجراءات فورية للتوصل إلى اتفاق، مهددا بتدمير الجسور ومحطات توليد الطاقة في البلاد وإعادة إيران إلى “العصر الحجري”.

روسيا اليوم + وكالات