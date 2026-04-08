النفط ينخفض 20 دولاراً بعد إعلان وقف الحرب

انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي، أكثر من 20 دولاراً إلى 92.36 د/ب، في رد فعل سريع عقب وقف إطلاق النار بين أمريكا وإسرائيل وإيران.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت في آخر التعاملات 57 سنتاً أو 0.5%، إلى 110.34 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار، أو 1.1%، إلى 113.67 دولار.

وفي سياق متصل سجّل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، بعدما أعادت الأسواق تقييم المخاطر قصيرة المدى عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، وهو ما خفّف من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% ليصل إلى 4811.66 دولار للأوقية، مواصلًا مكاسبه بعد صعوده 1.2% في الجلسة السابقة بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو بنسبة 3.3% إلى 4840.20 دولار.

وامتد الارتفاع إلى المعادن النفيسة الأخرى، حيث صعدت الفضة 4.3% إلى 76.08 دولار، وارتفع البلاتين 2.4% إلى 2004.95 دولار، بينما زاد البلاديوم 2.1% ليبلغ 1500 دولار.

