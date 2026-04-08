القمح ينخفض 3% والذرة 1% مع إعلان وقف إطلاق النار

شهدت أسعار الحبوب العالمية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت العقود الآجلة للقمح بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما تراجعت أسعار الذرة بنحو 1%، وذلك عقب إعلان موافقة الرئيس الأمريكى على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

سجلت عقود القمح الأكثر تداولًا في بورصة شيكاجو انخفاضًا بنسبة 2.8% لتصل إلى 5.81 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين، في وقت تراجعت فيه الذرة بنسبة 1.1%، بينما انخفض فول الصويا بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانحسار المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة، مما عزز توقعات زيادة الإنتاج، فضلًا عن التقديرات بارتفاع الإمدادات الروسية في الأسواق العالمية.

وقال المحلل لدى بنك كومنولث، دينيس فوزنيسنسكي، إن التوترات الجيوسياسية كانت قد دعمت أسعار القمح خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثير الظروف المناخية في الولايات المتحدة، إلا أن إعلان وقف إطلاق النار جاء ليضغط على الأسعار بشكل مفاجئ.

كما انعكس الإعلان على أسواق الطاقة، حيث تراجع سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مع اشتراط إعادة فتح مضيق هرمز بشكل آمن وفوري، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية.

أخبار 24