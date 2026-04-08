مايكروسوفت تدرب مليون مهندس ياباني وتعزيز الذكاء الاصطناعى بـ10 مليار دولار

أعلنت شركة مايكروسوفت عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في اليابان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات طوكيو التكنولوجية والأمن السيبراني، ويأتي هذا الاستثمار كجزء من التزام طويل الأمد لدعم التحول الرقمي في اليابان، وتوفير الموارد اللازمة للشركات والجهات الحكومية لمعالجة البيانات الحساسة محليًا، مما يضمن “السيادة الرقمية” للبلاد في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

ووفقًا لتقريرعلى موقع eWeek، فإن هذا الاستثمار يركز بشكل أساسي على توسيع سعة الحوسبة السحابية لمنصة “Azure”، وتطوير حلول دفاع سيبراني متقدمة بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون اليابانية، وقد أوضح براد سميث، نائب رئيس مايكروسوفت ورئيسها، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للنمو السريع في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي في اليابان، حيث تشير التقارير إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص في سن العمل يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بانتظام.

توسيع البنية التحتية وضمان سيادة البيانات

تتضمن الخطة شراكات استراتيجية مع شركات يابانية كبرى مثل “سوفت بنك” (SoftBank) و”ساكورا إنترنت” (Sakura Internet)، بهدف زيادة الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، ويعد هذا التعاون يتيح للمؤسسات اليابانية بناء وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متطورة مع الحفاظ على بقاء البيانات داخل الحدود الوطنية، وهو أمر حيوى للقطاعات الحكومية والمالية التى تخضع لقوانين صارمة بشأن حماية البيانات والخصوصية.

سد فجوة المواهب وتعزيز الأمن السيبراني

لا يقتصر الاستثمار على الأجهزة والبرمجيات، بل يمتد ليشمل الجانب البشري من خلال التزام مايكروسوفت بتدريب مليون مهندس ومطور ياباني بحلول عام 2030، تهدف هذه البرامج التدريبية إلى سد النقص الحاد في الكفاءات التقنية، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى أن اليابان قد تواجه نقصًا يصل إلى ثلاثة ملايين عامل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات بحلول عام 2040. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل مايكروسوفت على تعزيز التعاون الأمني لمكافحة شبكات الجرائم السيبرانية الدولية ومشاركة المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الرقمية.

